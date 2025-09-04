Kinder rollen in fahrerlosem Bus gegen Mauer - Grund unklar

Einen Tag nach einem Schulbus-Unfall im mittelhessischen Gladenbach sind weitere Details dazu bekannt geworden. Warum sich der Bus in Bewegung setzte, ist aber weiterhin unklar. Der Fahrer war nicht im Bus, als dieser auf einer abschüssigen Straße ins Rollen kam.

Der Schulbus war am Mittwoch nach etwa 50 bis 100 Metern an einer massiven Mauer vor dem Garten eines Wohnhauses zum Stehen gekommen. «Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich der 46-jährige Busfahrer zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Busses», berichtete die Polizei.

Der Unfall ging glimpflich aus, ein Junge wurde leicht verletzt. In dem Schulbus befanden sich laut Polizei sieben Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren. Der verletzte elfjährige Junge wurde seinen Eltern übergeben.

An der Mauer entstand ein erheblicher Schaden. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Gesamtschäden schätzt die Polizei auf knapp 25.000 Euro. Mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt.