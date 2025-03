Lastwagen kippt auf Baustelle um - 43-jähriger Fahrer stirbt

Ein Lkw-Fahrer ist bei Bauarbeiten zwischen der Autobahn 4 und der Autobahn 44 durch einen tragischen Unfall gestorben. Der 43-Jährige fuhr bei Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis) rückwärts an eine Böschung ran und wollte dort seine Ladung abkippen, als sein Lastwagen abrutschte, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach kippte der Lkw auf die Beifahrerseite um.

Der Mann aus Thüringen verletzte sich dabei so schwer, dass alle Rettungsversuche erfolglos blieben und er an der Unfallstelle starb. Warum das Fahrzeug am Dienstagnachmittag ins Rutschen geriet und umkippte, blieb zunächst unklar.