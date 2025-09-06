Linienbus erfasst zwölfjähriges Kind

Ein zwölfjähriges Kind ist bei einem Unfall mit einem Linienbus im Frankfurter Stadtteil Sossenheim schwer verletzt worden. Das Kind sei von einem Gehweg unvermittelt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Busses habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und das Kind erfasst. Es sei am Freitagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.

