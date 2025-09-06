Icon Menü
Unfall: Linienbus erfasst zwölfjähriges Kind

Linienbus erfasst zwölfjähriges Kind

Ein Kind tritt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Straße. Der Fahrer eines Busses kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.
Von dpa
    Das Kind wird schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. (Symbolbild)
    Das Kind wird schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein zwölfjähriges Kind ist bei einem Unfall mit einem Linienbus im Frankfurter Stadtteil Sossenheim schwer verletzt worden. Das Kind sei von einem Gehweg unvermittelt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Busses habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und das Kind erfasst. Es sei am Freitagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.

