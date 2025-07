Lkw kippt auf Autobahn um - Hubschrauber im Einsatz

Auf der Autobahn 7 in Osthessen ist ein Lastwagen umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink geflogen, wie die Polizei mitteilte. Andere Fahrzeuge waren demnach an dem Unfall nicht beteiligt.

Der Laster kippte am Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld West und dem Kirchheimer Dreieck auf die Seite. Die Autobahn sei in diesem Abschnitt kurvig und abschüssig. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um einen Kühllaster.

Die Bergung könnte sich noch Stunden hinziehen, so der Sprecher am Abend. Die Fahrbahn Richtung Süden ist gesperrt. Die Bergung des Lastwagens und seiner Ladung gestalte sich aufwendig - unter anderem sei ein Kran im Einsatz.