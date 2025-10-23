LKW kippt auf Autobahnausfahrt um

Ein umgestürzter Lastwagen hat in der Nacht auf der A3 eine Ausfahrt blockiert. Der Fahrer des Sattelzuges hatte am Mittwochabend an der Ausfahrt Raunheim (Kreis Groß-Gerau) die Kontrolle über das Gespann verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei berichtete. Dabei beschädigte er die Leitplanke, knickte nach rechts ein und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Weil sich die Zugmaschine mit dem Auflieger verkeilt hatte, dauerte die Bergung des Sattelzuges bis in die frühen Morgenstunden. Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund 60.000 Euro aus.

Autobahnausfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sattelzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berufsverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis