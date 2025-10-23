Icon Menü
Unfall: LKW kippt auf Autobahnausfahrt um

Unfall

LKW kippt auf Autobahnausfahrt um

Die Bergung dauert bis in den Morgen. Vor Beginn des Berufsverkehrs ist die Ausfahrt wieder frei.
Von dpa
    Die Ausfahrt war für Stunden gesperrt (Archivbild).
    Die Ausfahrt war für Stunden gesperrt (Archivbild). Foto: Marcus Brandt/dpa

    Ein umgestürzter Lastwagen hat in der Nacht auf der A3 eine Ausfahrt blockiert. Der Fahrer des Sattelzuges hatte am Mittwochabend an der Ausfahrt Raunheim (Kreis Groß-Gerau) die Kontrolle über das Gespann verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei berichtete. Dabei beschädigte er die Leitplanke, knickte nach rechts ein und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Weil sich die Zugmaschine mit dem Auflieger verkeilt hatte, dauerte die Bergung des Sattelzuges bis in die frühen Morgenstunden. Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund 60.000 Euro aus.

