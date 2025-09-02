Icon Menü
Unfall: Lkw kracht in Wohnhaus - Elfjähriger verletzt

Unfall

Lkw kracht in Wohnhaus - Elfjähriger verletzt

Ein Lkw kracht in ein Wohnhaus und kippt um. Aus noch unklarem Grund war ein Kind in dem Laster mitgefahren - es wird verletzt. Die Polizei ermittelt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei dem Unfall wurde auch ein Kind verletzt.
    Bei dem Unfall wurde auch ein Kind verletzt. Foto: Rene Priebe/dpa

    Ein Lkw ist in Mörlenbach im Landkreis Bergstraße in eine Hauswand gekracht und umgekippt. Bei dem Unfall sei auch ein Elfjähriger verletzt worden, er war mit seinem Vater in dem Lkw gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Beide wurden leicht verletzt und erlitten einen Schock. Hausbewohner seien nicht verletzt worden.

    Polizei und Feuerwehr seien noch vor Ort, der Lkw müsse mit einem Kran geborgen werden. Die Straße wurde für die Einsatzarbeiten gesperrt. Außerdem habe der Lkw ein Loch in die Hauswand gerissen, so der Polizeisprecher, ein Statiker müsse es nun begutachten.

    Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst unklar. Auch, warum der elfjährige Junge in dem Lkw mitgefahren war, wird noch ermittelt.

