Lkw kracht in Wohnhaus in Südhessen - Elfjähriger verletzt

Im südhessischen Mörlenbach ist ein Lkw in eine Hauswand gekracht und umgekippt. Bei dem Unfall sei auch ein Elfjähriger verletzt worden, er war mit seinem Vater in dem Lkw gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Beide wurden leicht verletzt und erlitten einen Schock. Hausbewohner seien nicht verletzt worden.

Bergung des Fahrzeugs läuft

Polizei und Feuerwehr seien noch vor Ort, der Lkw müsse mit einem Kran geborgen werden. Die Straße wurde für die Einsatzarbeiten gesperrt. Außerdem habe der Lkw ein Loch in die Hauswand gerissen, so der Polizeisprecher, ein Statiker müsse es nun begutachten.

Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst unklar. Auch, warum der elfjährige Junge in dem Lkw mitgefahren war, wird noch ermittelt.