Lkw mit Schweinehälften auf A7 umgekippt - Hoher Schaden

Nach dem Unfall mit einem umgekippten Lastwagen auf der Autobahn 7 in Osthessen schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Auch am Morgen liefen noch Aufräumarbeiten, weshalb die A7 in Richtung Süden weiterhin nur einspurig befahrbar sei, teilte die Polizei mit. Der umgekippte Laster sei aber bereits mit einem Kran sowie Luftkissen aufgerichtet und anschließend geborgen worden. An Bord des Sattelzugs befanden sich demnach Schweinehälften, die nun vernichtet werden müssen.

Der 60 Jahre alte Fahrer war laut Mitteilung mit seinem Sattelzug am Dienstagnachmittag auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und dem Kirchheimer Dreieck nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Als er demnach zurücksteuern wollte, kippte das Fahrzeug nach rechts und blieb auf zwei Spuren liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fahrer daraufhin in eine Klinik. Warum genau der Laster von der Straße abkam, ist laut Polizei noch ungeklärt. Die Autobahn sei in diesem Abschnitt kurvig und abschüssig, sagte ein Sprecher am Dienstag.