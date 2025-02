Mann mit Radlader umgekippt und schwer verletzt

Mit seinem Radlader ist ein Mann im Landkreis Bergstraße umgekippt und nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Als der 64-jährige Fahrer laut Polizei am Dienstagabend in Wald-Michelbach dem Gegenverkehr Vorfahrt gewähren wollte, stieß er mit seinem Radlader gegen ein geparktes Auto am Straßenrand. Daraufhin sei sein Fahrzeug auf die linke Seite gekippt.

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, während sein Fahrzeug und das geparkte Auto abgeschleppt wurden, wie die Polizei mitteilte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.