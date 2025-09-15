Fahrer lässt Teenager schwer verletzt in Autowrack zurück

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Groß-Gerau ist ein 15-Jähriger schwer verletzt in einem Auto zurückgelassen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto kam an einer Verkehrsinsel in einem Kreisverkehr zum Stehen. Der Fahrer und weitere Insassen flüchteten nach Polizeiangaben und ließen den 15-Jährigen schwer verletzt zurück. An dem Unfallauto entstand Totalschaden. Die Beamten ermitteln jetzt zu den Hintergründen.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Groß-Gerau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis