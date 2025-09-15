Icon Menü
Unfall mit Fahrerflucht: Fahrer lässt Teenager schwer verletzt in Autowrack zurück

Unfall mit Fahrerflucht

Fahrer lässt Teenager schwer verletzt in Autowrack zurück

Nach einem Unfall in einem Kreisverkehr in der Nähe von Groß-Gerau flüchten Fahrer und Insassen. In dem Unfallwagen finden Polizisten einen 15-Jährigen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach einem Unfall begeht ein Mann Fahrerflucht und lässt einen Jugendlichen im Autowrack zurück. (Symbolbild)
    Nach einem Unfall begeht ein Mann Fahrerflucht und lässt einen Jugendlichen im Autowrack zurück. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Groß-Gerau ist ein 15-Jähriger schwer verletzt in einem Auto zurückgelassen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto kam an einer Verkehrsinsel in einem Kreisverkehr zum Stehen. Der Fahrer und weitere Insassen flüchteten nach Polizeiangaben und ließen den 15-Jährigen schwer verletzt zurück. An dem Unfallauto entstand Totalschaden. Die Beamten ermitteln jetzt zu den Hintergründen.

