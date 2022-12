Leichenwagen verunglückt mit vier Särgen - Fahrer stirbt bei Unfall

In Hagen ist ein Leichenwagen mit vier Särgen verunglückt. Der Fahrer erlitt einen medizinischen Notfall und kam von der Straße ab. Er starb noch an der Unfallstelle.

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ist ein Leichenwagen mit vier Verstorbenen im nordrhein-westfälischen Hagen verunglückt. Grund für den Unfall des 65-jährigen Fahrers war laut Polizei ein medizinischer Notfall. Die Bild berichtet von einem Herzinfarkt.

Leichenwagen kommt von der Straße ab - Fahrer stirbt

Der 65-Jährige war rechts von der Straße abgekommen und mit den Rädern der Beifahrerseite in einen Straßengraben geraten. Der Leichenwagen krachte gegen eine Leitplanke und kam wenige Meter weiter zum Stehen.

Mehrere Zeugen befreiten den bewusstlosen Fahrer aus dem Leichenwagen und kümmerten sich um ihn, bis eine Notärztin am Unfallort ankam. Trotz Reanimation starb der 65-Jährige noch an der Unfallstelle. Die vier Särge blieben unbeschädigt und wurden von dem Bestattungsunternehmen in zwei andere Fahrzeuge verladen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.