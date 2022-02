Mehrere Verletzte

vor 18 Min.

Unfall mit Linienbus in Mönchengladbach

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Mönchengladbach wurden am Montag mehrere Menschen verletzt. (Symbolbild)

In Mönchengladbach sind am Montag ein Auto und ein Linienbus in einer Kreuzung zusammengekracht. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Von Sarah Höger

Gegen 13 Uhr sind in Mönchengladbach ein Linienbus und ein Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Montag im Kreuzungsbereich Urftstraße/Feldstraße im Stadtteil Schmölderpark. Es gibt mehrere Verletzte, die drei Insassen des Pkw sowie vier Fahrgäste aus dem Bus wurden ins Krankenhaus gebracht. Video: kabel eins Unfall mit Linienbus: 12 Rettungswagen im Einsatz Der Verkehr war wegen der Rettungsmaßnahmen an der Kreuzung vorübergehend stark eingeschränkt. Nachdem die Rettungskräfte abgerückt waren, nahm die Polizei die Untersuchungen zum Unfallhergang auf. Wie die Feuerwehr Mönchengladbach mitteilte, waren an der Rettung unter anderem 12 Rettungswagen, ein Feuerwehrkran und weitere Einsatzfahrzeuge beteiligt.

