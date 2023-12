Tödlicher Unfall im Erzgebirge: Schulbus kollidiert mit Winterdienst

Im Erzgebirge ist am Dienstagmorgen ein Schulbus mit einem Fahrzeug des Winterdienstes zusammengestoßen und danach gegen einen Baum geprallt. Dabei kam ein Schüler ums Leben.

Bei einem schweren Unfall im Erzgebirge ist am Dienstagmorgen ein Mensch getötet worden. In Sehmatal ist gegen 6.30 Uhr ein Schulbus mit einem Fahrzeug des Winterdienstes kollidiert. Anschließend prallte der Bus gegen einen Baum. Dabei wurden die vorderen zwei Meter des Fahrzeugs komplett zerstört. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Opfer um einen Schüler. Sein Alter teilte die Polizei noch nicht mit. Zudem seien zwei Erwachsene, darunter der Busfahrer, schwer verletzt worden. Mindestens zehn weitere Schulkinder wurden verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursache ist bislang nicht bekannt. Nach erster Einschätzung der Polizei war es zum Unfallzeitpunkt auf der Straße glatt. Der Unfalldienst ist vor Ort und ermittelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie die Freie Presse berichtet, sind zahlreiche Einsatzfahrzeuge, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren vor Ort im Einsatz. Die Strecke ist voll gesperrt.

Hat Glatteis zu tödlichem Unfall im Erzgebirge geführt?

Regen hat am Dienstagmorgen in Sachsen für Glatteis auf zahlreichen Straßen in den Hochlagen in Sachsen geführt. "Die Niederschläge wurden am Morgen durch eine warme Luftschicht in etwa 1500 Metern von Schnee in Regen umgewandelt", erläuterte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst. Fällt der Regen dann auf geräumte, freiliegende Straßen, die vor allem in den Hochlagen eine Temperatur unter null Grad haben, wird es extrem glatt.

Unfall mit Schulbus im Erzgebirge: Gefährliche Straßenverhältnisse auch in Bayern

In Bayern blieben wegen des Wintereinbruchs am Montag und Dienstag mehrere Schulen geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch immer vor Frost un Glätte im Freistaat. Für den Norden und Osten Bayerns gilt eine Warnung vor "markanter Glätte" der Warnstufe zwei. Das bedeutet: Erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Besonders Autofahrerinnen und Autofahrer sollten auf der Straße achtgeben.

