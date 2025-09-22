Unfallopfer überquerte Straßenbahngleise im falschen Moment

Ein tödlicher Straßenbahnunfall in Kassel geht nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei auf einen fatalen Fehler des 26-jährigen Opfers zurück. Die Frau habe am Freitagmittag die Gleise überqueren wollen und sei dabei über die Kupplung zwischen zwei Waggons gestiegen. In diesem Moment sei die Straßenbahn losgefahren, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen am Montag mit.

Die 26-Jährige aus Kassel habe dadurch das Gleichgewicht verloren und sei unter das Fahrzeug geraten. Dies habe die Auswertung von Videobildern und Zeugenaussagen ergeben. Mehrere Menschen, die den Unfall beobachteten, erlitten einen Schock und wurden betreut.