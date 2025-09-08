Icon Menü
Unfall: Motorrad prallt auf Mähdrescher – Zwei Schwerverletzte

Unfall

Motorrad prallt auf Mähdrescher – Zwei Schwerverletzte

Zwei junge Menschen werden bei einem Unfall in Südhessen schwer verletzt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei beiden Motorradfahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
    Bei beiden Motorradfahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

    Bei einem Zusammenstoß mit einem Mähdrescher im Landkreis Groß-Gerau sind ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 22-jährige Biker mit seinem 15-jährigen Sozius bei Geinsheim in den Mähdrescher gekracht, als der gerade von einem Feldweg auf die Straße abbog. Der Fahrer des Mähdreschers blieb unverletzt, die beiden anderen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Zum genauen Hergang des Unfalls am Sonntagabend wird noch ermittelt.

