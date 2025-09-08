Motorrad prallt auf Mähdrescher – Zwei Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß mit einem Mähdrescher im Landkreis Groß-Gerau sind ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 22-jährige Biker mit seinem 15-jährigen Sozius bei Geinsheim in den Mähdrescher gekracht, als der gerade von einem Feldweg auf die Straße abbog. Der Fahrer des Mähdreschers blieb unverletzt, die beiden anderen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Zum genauen Hergang des Unfalls am Sonntagabend wird noch ermittelt.

