Motorrad überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich mit seinem Fahrzeug im Lahn-Dill-Kreis mehrfach überschlagen und dabei schwer verletzt. Der 44-Jährige sei am Montagabend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann hatte demnach in einer Rechtskurve bei Greifenstein die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Anschließend sei er nach rechts von der Landstraße abgekommen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Greifenstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis