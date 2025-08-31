Icon Menü
Unfall: Motorradfahrer im Taunus tödlich verletzt

Unfall

Motorradfahrer im Taunus tödlich verletzt

Ein Biker verliert in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und prallt gegen die Leitplanke.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Kreisstraße nahe Neu-Aspach musste nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt werden (Symbolbild).
    Die Kreisstraße nahe Neu-Aspach musste nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt werden (Symbolbild). Foto: Moritz Frankenberg/dpa

    Bei einem Motorradunfall in der Nähe von Neu-Anspach im Hochtaunuskreis ist ein 61 Jahre alter Biker so schwer verletzt worden, dass er kurz danach im Krankenhaus starb. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstagnachmittag aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seiner Maschine gegen die Schutzplanke geprallt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Motorrad sichergestellt und ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße 728 war für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

