Unfall: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Unfall

Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Warum geriet das Motorrad auf der Landstraße ins Schlingern? Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Unfall bei Mittenaar-Bicken.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. (Symbolbild)
    Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein 66-jähriger Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Lahn-Dill-Kreis gegen die Leitplanke gestoßen und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Herborn auf der L3050 in Richtung Siegbach unterwegs. In Höhe Mittenaar-Bicken sei sein Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen ins Schlingern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Trotz Reanimationsversuchen starb der 66-Jährige noch vor Ort am Nachmittag an seinen schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

