Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Ein 66-jähriger Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Lahn-Dill-Kreis gegen die Leitplanke gestoßen und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Herborn auf der L3050 in Richtung Siegbach unterwegs. In Höhe Mittenaar-Bicken sei sein Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen ins Schlingern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Trotz Reanimationsversuchen starb der 66-Jährige noch vor Ort am Nachmittag an seinen schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Leitplanke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis