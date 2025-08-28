Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Unfall

Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Der 63-jährige Niedersachse war mit einer Gruppe von Bikern unterwegs in Hessen, als ein Auto ihn erfasst. Der Autofahrer leistet an der Unfallstelle Erste Hilfe.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Ausflug einer Gruppe von Bikern endet für einen tödlich. (Symbolfoto)
    Der Ausflug einer Gruppe von Bikern endet für einen tödlich. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Motorradfahrer aus Niedersachsen ist auf einer Landesstraße im hessischen Main-Kinzig-Kreis tödlich verunglückt. Der 63-Jährige war nach Angaben der Polizei am Nachmittag «offenbar als Schlussfahrer in einer Gruppe anderer Bikerinnen und Biker» unterwegs.

    Am Ortsausgang von Steinau verlor er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve wohl die Kontrolle über das Motorrad, geriet auf den Gegenfahrstreifen und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

    Der 28 Jahre alte Autofahrer, der leicht verletzt wurde, leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der 63-Jährige kurz darauf noch an der Unfallstelle. Die 30 Jahre alte, schwangere Beifahrerin des Autofahrers kam zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden