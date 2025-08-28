Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Ein Motorradfahrer aus Niedersachsen ist auf einer Landesstraße im hessischen Main-Kinzig-Kreis tödlich verunglückt. Der 63-Jährige war nach Angaben der Polizei am Nachmittag «offenbar als Schlussfahrer in einer Gruppe anderer Bikerinnen und Biker» unterwegs.

Am Ortsausgang von Steinau verlor er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve wohl die Kontrolle über das Motorrad, geriet auf den Gegenfahrstreifen und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der 28 Jahre alte Autofahrer, der leicht verletzt wurde, leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der 63-Jährige kurz darauf noch an der Unfallstelle. Die 30 Jahre alte, schwangere Beifahrerin des Autofahrers kam zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus.