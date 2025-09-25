Nach Entgleisung von U-Bahn in Frankfurt: Ursache unklar

Einen Tag nach der Entgleisung einer U-Bahn in Frankfurt ist die Ursache noch ungeklärt. Die Überprüfung laufe, sagte eine Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF). Wann ein Ergebnis vorliege, sei nicht bekannt.

Eine U-Bahn der Linie 8 war am Mittwochmorgen zwischen Frankfurt-Riedberg und Niederursel entgleist, Fahrgäste waren nicht an Bord gewesen. Für die vom Unfall betroffenen Linien U8 und U9 war ein Schienenersatzverkehr mit Taxen eingerichtet worden. Am Abend waren die Gleise wieder befahrbar.