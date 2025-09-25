Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Nach Entgleisung von U-Bahn in Frankfurt: Ursache unklar

Unfall

Nach Entgleisung von U-Bahn in Frankfurt: Ursache unklar

Am Abend konnten die U-Bahnen der Linien U8 und U9 in Frankfurt wieder fahren, zuvor mussten die Fahrgäste auf Taxen umsteigen. Nun laufen die Ermittlungen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Fahrgäste der U Bahn-Linie 8 und 9 mussten auf Taxen umsteigen. (Symbolfoto)
    Fahrgäste der U Bahn-Linie 8 und 9 mussten auf Taxen umsteigen. (Symbolfoto) Foto: Boris Roessler/dpa

    Einen Tag nach der Entgleisung einer U-Bahn in Frankfurt ist die Ursache noch ungeklärt. Die Überprüfung laufe, sagte eine Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF). Wann ein Ergebnis vorliege, sei nicht bekannt.

    Eine U-Bahn der Linie 8 war am Mittwochmorgen zwischen Frankfurt-Riedberg und Niederursel entgleist, Fahrgäste waren nicht an Bord gewesen. Für die vom Unfall betroffenen Linien U8 und U9 war ein Schienenersatzverkehr mit Taxen eingerichtet worden. Am Abend waren die Gleise wieder befahrbar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden