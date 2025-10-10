Nach Lkw-Brand auf A3 wird Asphalt geprüft – Behinderungen

Einen Tag nach dem Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 3 am Frankfurter Kreuz dürfte es weiter zu Behinderungen auf der vielbefahrenen Strecke am Frankfurter Flughafen kommen. Neben der nach wie vor gesperrten linken Spur in Fahrtrichtung Köln werde im Verlauf des Vormittags noch die zweite Spur von links gesperrt, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt. Es müsse geschaut werden, welche Schäden am Asphalt entstanden und welche Reparaturen nötig seien.

Warum der Lkw am Donnerstagmittag zwischen Kelsterbach und dem Frankfurter Kreuz in Brand geriet, ist noch unklar. Der Fahrer hatte bei dem Unfall nach Polizeiangaben leichte Verletzungen erlitten. Der Verkehr staute sich rund um die Einsatzstelle in beide Richtungen und auch auf umliegenden Strecken. Zwischenzeitlich hatte die A3 auch in der Gegenrichtung Würzburg wegen Löschwassers auf der Fahrbahn gesperrt werden müssen.