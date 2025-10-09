Icon Menü
Nach Lkw-Brand: Vollsperrung A3 am Frankfurter Kreuz

Autofahrer brauchen viel Geduld. Das Unglück vom Mittag hat Auswirkungen bis weit in den Feierabendverkehr hinein.
Von dpa
    Der Lastwagenfahrer habe leichte Verletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. (Symbolbild)
    Nach dem Brand eines Lastwagens ist die Autobahn 3 am Frankfurter Kreuz voll gesperrt worden. Der Lastwagenfahrer habe leichte Verletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen mehrere Kilometer lang. Warum der Lkw am Mittag in Fahrtrichtung Köln in Brand geraten war, muss noch ermittelt werden.

    Die Polizei geht davon aus, dass die Vollsperrung etwa gegen 19.00 Uhr aufgehoben werden kann. Die A3 Richtung Würzburg durfte nach rund zweistündiger Sperrung am Nachmittag wieder befahren werden. Sie war wegen Löschwassers auf der Fahrbahn gesperrt worden.

