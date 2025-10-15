Niederländischer Soldat bei Übung in Deutschland umgekommen

Ein niederländischer Soldat ist bei einer militärischen Übung in Norddeutschland ums Leben gekommen. Das Verteidigungsministerium in Den Haag geht von einem Unfall des 28-Jährigen mit einem gepanzerten Spähwagen vom Typ Fennek aus.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend in der Nähe des Truppenübungsplatzes Munster Süd nördlich von Hannover. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Onno Eichelsheim, äußerte sich geschockt und sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.

Übung abgebrochen

Die Übung «Ferocious Bison» hatte den Angaben zufolge am 30. September begonnen und sollte ursprünglich bis Mittwoch dauern. Wegen des Todesfalls sei sie vorzeitig abgebrochen worden. Insgesamt nahmen etwa 550 Soldaten an der Übung teil.

Die niederländische Militärpolizei untersucht den Vorfall und wird dabei von der deutschen Polizei unterstützt. Im vergangenen Jahr waren zwei niederländische Soldaten bei zwei verschiedenen Übungen in Deutschland ums Leben gekommen.