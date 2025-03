Polizei geht bei Geisterfahrer-Unfall nicht von Absicht aus

Nach dem Geisterfahrer-Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn 6 nordwestlich von Heilbronn geht die Polizei nicht von Vorsatz aus. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 78-Jähriger, habe am Montag nach aktuellem Ermittlungsstand vermutlich die Auffahrt verwechselt, sagte ein Sprecher der Polizei in Heilbronn. «Es gibt keine Hinweise darauf, dass er in suizidaler Absicht darauf gefahren ist.» Es gebe bisher auch keine Hinweise auf Alkoholeinfluss oder gesundheitliche Probleme.

Bei dem Frontalzusammenstoß von zwei Autos waren der 78-Jährige und ein 45-jähriger Mann ums Leben gekommen, der in dem anderen Auto unterwegs gewesen war. Der Geisterfahrer soll zuvor bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) entgegen der Fahrtrichtung auf die A6 in Richtung Mannheim aufgefahren sein. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Mannheim zwischen Sinsheim und Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) für viele Stunden gesperrt.

Icon Vergrößern Bei den Toten handelt es sich um den mutmaßlichen Unfallverursacher und einen weiteren Mann, wie ein Polizeisprecher sagte. Foto: René Priebe/-/dpa Icon Schließen Schließen Bei den Toten handelt es sich um den mutmaßlichen Unfallverursacher und einen weiteren Mann, wie ein Polizeisprecher sagte. Foto: René Priebe/-/dpa