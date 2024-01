Privatflugzeug in Afghanistan abgestürzt

Der Jet soll mit Triebwerksproblemen und Treibstoffmangel gekämpft haben. Die Rettungsaktion im Gebirge im Norden des Landes gestaltet sich laut den örtlichen Behörden schwierig.

In Afghanistan ist nach örtlichen Behördenangaben ein Flugzeug im Nordosten des Landes abgestürzt. Der Leiter der Medienabteilung des Informationsministeriums, Abdul Wahid Rayan, schrieb auf X (ehemals Twitter), dass sich der Jet auf dem Weg nach Moskau befunden habe. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Jet wegen eines Triebwerkproblems ab.

Die Moskauer Luftfahrtbehörde Rosawiazija teilte mit, dass eine in Russland registrierte Privatmaschine vom Typ Falcon 10 mit sechs Menschen an Bord vom Radar verschwunden sei. Es handele sich um vier Besatzungsmitglieder und zwei Passagiere, die vom indischen Goa nach Moskau fliegen sollten, hieß es. Rosawiazija steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit den Behörden in Afghanistan. Es laufe eine Suche nach dem Flugzeug.

Laut örtlichen Behördenvertretern stürzte die Maschine in einen Berg der Provinz Badachschan, die an Pakistan, Tadschikistan und im äußersten Osten an China grenzt. Retter eilten unterdessen zum Unglücksort. Das von den Taliban kontrollierte Ministerium für zivilen Luftverkehr teilte mit, dass die Maschine bereits am Samstagabend vom Kurs abgekommen und danach abgestürzt sei.

Besatzung soll Treibstoffmangel gemeldet haben

Örtliche Behördenvertreter rechnen mit einer schwierigen Rettungsaktion. Es werde viele Stunden dauern, bis die ersten Helfer an der Unglücksstelle eintreffen, erklärte ein Taliban-Vertreter in der Provinz in einer Mitteilung. Auch der hartnäckige Winter erschwere die Anfahrt in dem abgeschiedenen Gebirge.

Alle sechs Menschen an Bord waren nach Moskauer Angaben Russen im Alter zwischen 26 und 65 Jahren. Das zentrale Ermittlungskomitee leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr ein. Zwei Triebwerke sollen wegen technischer Mängel ausgefallen sein. Die Besatzung soll zudem 25 Minuten vor dem Verschwinden vom Radar gemeldet haben, dass der Treibstoff ausgehe und eine Landung in Tadschikistan nötig sei.

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 meiden zahlreiche Airlines den Luftraum über Afghanistan. Inzwischen überwacht ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten den Luftverkehr und wickelt die Arbeit am Hauptstadtflughafen in Kabul ab. Erst vor kurzem haben die Fluggesellschaften Flydubai und Air Arabia verkündet, wieder Flüge nach Afghanistan anzubieten.

(dpa)