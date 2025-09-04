Icon Menü
Unfall: Radfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Zug

Radfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Zug

Nach einem tödlichen Zusammenstoß zwischen Zug und Radfahrer in Lich sucht die Polizei Zeugen. Die Bahnstrecke blieb mehrere Stunden gesperrt.
Von dpa
    Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls am Bahnübergang.
    Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls am Bahnübergang. Foto: David Inderlied/dpa

    Beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs im mittelhessischen Lich ist ein Fahrradfahrer gestorben. Der Zug erfasste den 45-Jährigen am Mittwochabend auf einem unbefestigten Feldweg, wie die Polizei mitteilte. Der Radler sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.

    Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Die Bahnstrecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

