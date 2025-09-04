Radfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Zug

Beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs im mittelhessischen Lich ist ein Fahrradfahrer gestorben. Der Zug erfasste den 45-Jährigen am Mittwochabend auf einem unbefestigten Feldweg, wie die Polizei mitteilte. Der Radler sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Die Bahnstrecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden.