Rollerfahrer stirbt nach Unfall

Ein Rollerfahrer ist nach einem Unfall in Offenburg gestorben. Polizeiangaben zufolge befuhr der Senior am Montag unerlaubt mit seinem Motorroller den Fuß- und Radweg einer Unterführung und prallte wahrscheinlich wegen eines medizinischen Notfalls gegen eine Mauer. Der 69-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er in der Nacht verstarb. Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Andere waren bei dem Unfall nicht beteiligt.

