Schlafender Mann von Auto in Südhessen überrollt

Ein auf der Straße schlafender Mann ist von einem Auto im Landkreis Darmstadt-Dieburg überrollt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei habe der 22-Jährige am Montagabend vor dem abgestellten Auto in Groß-Umstadt gelegen und geschlafen, als eine Frau in das Fahrzeug einstieg und losfuhr. Dabei sei der junge Mann von einem der Reifen überrollt und schwer verletzt worden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Warum der 22-Jährige dort lag und schlief, konnte die Polizei nicht sagen.

