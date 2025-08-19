Icon Menü
Unfall: Schlafender Mann von Auto in Südhessen überrollt

Schlafender Mann von Auto in Südhessen überrollt

Ein Mann liegt vor einem Auto und schläft. Als eine Frau mit dem Fahrzeug losfährt, kommt es zum Unglück.
Von dpa
    Der Mann kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Der Mann kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

    Ein auf der Straße schlafender Mann ist von einem Auto im Landkreis Darmstadt-Dieburg überrollt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei habe der 22-Jährige am Montagabend vor dem abgestellten Auto in Groß-Umstadt gelegen und geschlafen, als eine Frau in das Fahrzeug einstieg und losfuhr. Dabei sei der junge Mann von einem der Reifen überrollt und schwer verletzt worden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Warum der 22-Jährige dort lag und schlief, konnte die Polizei nicht sagen.

