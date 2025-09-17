Seniorin von Lkw erfasst - schwer verletzt

Eine 87-Jährige ist in Korbach im Landkreis Waldeck-Frankenberg von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. An einer Kreuzung hatte die Seniorin eine Straße überquert, in die der Lastwagenfahrer einbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann blieb unverletzt, die Seniorin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 68 Jahre alte Lastwagenfahrer sei nicht alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei weiter mit, am Fahrzeug sei kein Schaden entstanden. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt. Ein Gutachter soll dabei helfen. Außerdem sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.