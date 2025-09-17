Icon Menü
Unfall: Seniorin von Lkw erfasst - schwer verletzt

Unfall

Seniorin von Lkw erfasst - schwer verletzt

Eine 87-Jährige geht an einer Kreuzung über eine Straße. Gleichzeitig will ein Lastwagenfahrer dort einbiegen. Das hat Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Seniorin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Die Seniorin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Eine 87-Jährige ist in Korbach im Landkreis Waldeck-Frankenberg von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. An einer Kreuzung hatte die Seniorin eine Straße überquert, in die der Lastwagenfahrer einbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann blieb unverletzt, die Seniorin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

    Der 68 Jahre alte Lastwagenfahrer sei nicht alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei weiter mit, am Fahrzeug sei kein Schaden entstanden. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt. Ein Gutachter soll dabei helfen. Außerdem sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

