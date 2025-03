Siebenjähriger von Gabelstapler tödlich verletzt

Ein sieben Jahre alter Junge ist in Groß-Umstadt von einem Gabelstapler erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Gabelstapler sei bei dem Unfall im Landkreis Darmstadt-Dieburg rückwärts gefahren und der Junge mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, berichtete die Polizei. Das Kind starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Ein 45 Jahre alter Mann habe das Fahrzeug gesteuert. Die Ermittlungen laufen, wie es zu dem Unglück kommen.

