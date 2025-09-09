Umgekippter Lkw verteilt Fleischreste über Autobahn

Bei einem Unfall zweier Lastwagen auf der Autobahn 7 bei Fulda sind Nuss-Nougat-Creme und Fleischreste auf der Fahrbahn verteilt worden. Wie die Polizei mitteilte, war aus vorerst unbekannter Ursache ein Sattelzug auf einen Pannen-Lkw auf dem Standstreifen aufgefahren. Der Sattelzug kippte um, die Fleischstücke verteilten sich auf der Fahrbahn. Die beiden Fahrer wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt.

Der Pannen-Lkw auf dem Strandstreifen hatte laut Polizei einen «bekannten Nuss-Nougat-Brotaufstrich» geladen. «Die Aufräumarbeiten, insbesondere die Reinigungsarbeiten des durch die Fleischreste stark verschmutzten Straßenbelags, werden vermutlich noch einige Stunden dauern», teilte die Polizei am Abend mit. Die A7 bleibe auf dem Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Fulda-Mitte und Fuldaer Dreieck in Fahrtrichtung Süd für die Dauer der Reinigung gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.