Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Umgekippter Lkw verteilt Fleischreste über Autobahn

Unfall

Umgekippter Lkw verteilt Fleischreste über Autobahn

Der eine Lkw hatte Nuss-Nougat-Creme geladen, der andere Lkw Fleischreste: Nach einem Unfall auf der A7 bot sich auf der wichtigen Nord-Süd-Autobahn ein unappetitliches Bild.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Unfall bot sich ein unappetitliches Bild.
    Nach dem Unfall bot sich ein unappetitliches Bild. Foto: S.Weber/Fuldamedia/dpa

    Bei einem Unfall zweier Lastwagen auf der Autobahn 7 bei Fulda sind Nuss-Nougat-Creme und Fleischreste auf der Fahrbahn verteilt worden. Wie die Polizei mitteilte, war aus vorerst unbekannter Ursache ein Sattelzug auf einen Pannen-Lkw auf dem Standstreifen aufgefahren. Der Sattelzug kippte um, die Fleischstücke verteilten sich auf der Fahrbahn. Die beiden Fahrer wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt.

    Der Pannen-Lkw auf dem Strandstreifen hatte laut Polizei einen «bekannten Nuss-Nougat-Brotaufstrich» geladen. «Die Aufräumarbeiten, insbesondere die Reinigungsarbeiten des durch die Fleischreste stark verschmutzten Straßenbelags, werden vermutlich noch einige Stunden dauern», teilte die Polizei am Abend mit. Die A7 bleibe auf dem Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Fulda-Mitte und Fuldaer Dreieck in Fahrtrichtung Süd für die Dauer der Reinigung gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden