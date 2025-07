Vierjährige wird von Auto erfasst und stirbt

Eine Vierjährige ist in Stuttgart von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 67 Jahre alter Autofahrer erfasste das spielende Mädchen nach Polizeiangaben am Donnerstag mit seinem Wagen, als er in eine private Hofeinfahrt einbog. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte der Mann das spielende Kind übersehen. Die Vierjährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Dort erlag sie am Abend ihren Verletzungen.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stuttgart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis