Unfall: Zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen - mehrere Verletzte

Unfall

Zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen - mehrere Verletzte

Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Unter den Verletzten sind auch Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.
Von dpa
    Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Hamburg mehrere Menschen verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Hamburg mehrere Insassen verletzt worden. Insgesamt wurden zwölf Menschen verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

    Vier Menschen wurden schwer verletzt, acht Menschen wurden leicht verletzt. Unter den Verletzten seien auch Kinder. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist bisher unklar.

    Der Unfall ereignete sich auf der Osdorfer Landstraße. Der Verkehr fließt auf der Osdorfer Landstraße aktuell an der Unfallstelle vorbei.

