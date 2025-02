Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind zwei Menschen nahe Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) schwer verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Autofahrer hatte nach ersten Erkenntnissen am Sonntag beim Überholen ein entgegenkommendes Auto übersehen, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen stieß gegen das Fahrzeug, in dem eine 59 Jahre alte Frau am Steuer saß. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann demnach in ein Krankenhaus.

