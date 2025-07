Zwei Zusammenstöße mit fünf Verletzten - A 5 gesperrt

Verkehrsteilnehmer müssen nach einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Weil am Rhein mit Beeinträchtigungen rechnen. Wegen Bergungsarbeiten wurden die Nordfahrbahn der A5 ab dem Autobahndreieck Weil am Rhein und die A 98 in Fahrtrichtung A5 ab der Anschlussstelle Eimeldingen komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Unfall sind zuvor fünf Menschen teils schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein Sattelzugfahrer ungebremst auf einen Lastwagen aufgefahren, der eine Baustelle auf der Autobahn absicherte. Die Gründe dafür waren zunächst unklar. Der Lastwagen geriet den Angaben nach durch die Wucht des Zusammenstoßes auf eine Autobahnauffahrt und kollidierte dort mit einem Auto mit Wohnwagen.

Feuerwehrleute befreiten den Sattelzugfahrer aus seinem Führerhaus, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der Lastwagenfahrer sowie ein Mann, eine Frau und ein Kind im Auto verletzten sich leicht.