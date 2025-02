Zweijähriges Kind stirbt Wochen nach Unfall

Knapp drei Wochen nach einem Unfall im Landkreis Ludwigsburg ist ein zweijähriges Kind seinen Verletzungen erlegen. Es sei am Donnerstag gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor hatte die «Heilbronner Stimme» (Dienstag online) darüber berichtet.

Am 25. Januar war eine Autofahrerin in Gemmrigheim nach damaligen Angaben aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Eines davon sei im Straßengraben gelandet. Acht Menschen waren verletzt worden und in Krankenhäuser gekommen.