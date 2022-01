19-Jähriger stirbt nach Unfall bei Paderborn

Am Donnerstag ist ein 19-Jähriger bei einem Autounfall in der Nähe von Paderborn ums Leben gekommen. Eine Zweijährige wurde schwer verletzt. Ursache war wohl Glätte.

Ein 19-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen gestorben. Der Mann war laut Polizei am Nachmittag auf der Landstraße von Neuenbeken nach Altenbeken unterwegs. Wegen Schneeglätte war er offenbar ins Schleudern geraten und driftete auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte ein entgegenkommendes Auto in die Fahrerseite des gerutschten Autos.

Nach Unfall bei Neuenbeken: Zweijährige schwer verletzt

Am Steuer saß ein 29-Jähriger, der seine zweijähriger Tochter auf dem Rücksitz dabei hatte. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bielefeld geflogen. Der Vater habe einen Schock erlitten und sei zur Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.

Video: dpa

Der 19-Jährige Unfallverursacher wurde laut Polizei in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn nur noch tot aus dem Wagen bergen. Die Straße war stundenlang gesperrt, die Staatsanwaltschaft ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch