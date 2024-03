Unfall-Gefahr! So verhält man sich richtig, wenn man eine Spinne im Auto hat

Unfall wegen einer Spinne im Auto: Immer wieder gibt es solche Fälle. Viele Menschen reagieren über, wenn sie eine Spinne im Auto sehen. Aber wie verhält man sich richtig?

Immer wieder eine ähnliche Meldung: Ein Auto verursacht einen Unfall, teilweise mit schweren Folgen, weil der Fahrer oder die Fahrerin sich erschreckt hat. Der Grund: eine Spinne im Auto. Die Achtbeiner gehören nicht gerade zu den beliebtesten Tieren und viele Menschen reagieren ängstlich oder erschrecken sich, wenn sie eine Spinne sehen. In den falschen Situationen, zum Beispiel am Steuer, kann das schwerwiegende Folgen haben. Aber wie gilt es sich zu verhalten, wenn man eine Spinne im Auto bemerkt?

Spinne im Auto: Was ist zu tun?

Eine Spinne krabbelt auf einmal über den Lenker oder seilt sich vom Rückspiegel ab: In einem Interview mit dem SWR erklärt ein Experte vom ADAC, wie man sich in einer solchen Situation am besten verhalten sollte. Denn in diesem Fall richtig handeln rettet im Zweifelsfall Menschenleben und in den meisten Fällen zumindest einen Schaden am eigenen oder anderen Autos.

Laut dem ADAC-Experten gilt es zuallererst ruhig zu bleiben. "Leichter gesagt als getan" mögen jetzt viele denken, doch eine Kurzschlussreaktion ist genau das, was – besonders bei hohen Geschwindigkeiten – gefährlich werden kann. Also: Tief durchatmen, kontrolliert die Geschwindigkeit reduzieren und rechts heranfahren, auf der Autobahn auf den Standstreifen. Hier kann es sinnvoll sein, die Warnblinkanlage anzumachen.

Steht man dann am Straßenrand, kann man in Ruhe die Spinne oder auch ein Insekt wie eine Wespe aus dem Auto entfernen. Häufig reicht dafür, einfach das Fenster herunterzulassen, da die Tierchen selbst genauso ungerne in dieser Situation stecken, wie wir Menschen.

Achtbeiner auf der Autobahn: Wie verhindert man, dass eine Spinne im Auto zur Gefahr wird?

Noch besser ist es natürlich, wenn man vor vorneherein versucht zu verhindern, dass es zu einer solchen Situation überhaupt kommt. Es ist also sinnvoll, bevor man mit dem Auto losfährt zu überprüfen, ob sich eine Spinne oder ein Insekt im Auto befindet. Nach einer solchen Kontrolle fühlt man sich auch sicherer und fährt entspannter.

Unfall wegen Spinne im Auto: Zahlt die Versicherung?

Laut dem Experten des ADAC übernimmt die Kfz-Haftpflichtversicherung im Falle eines Unfalls durch eine Spinne im Auto den Schaden der anderen Unfallbeteiligten. Wer eine Kaskoversicherung besitzt, sollte diese wegen eines womöglichen Schadens am eigenen Auto kontaktieren. Je nach Grad des Verschuldens des Fahrers übernimmt die Versicherung womöglich auch hier Kosten.

