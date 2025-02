Mann und Kind bei Quad-Unfall schwer verletzt

Ein Quadfahrer und sein 12 Jahre alter Mitfahrer sind bei einem Unfall in Aarbergen (Rheingau-Taunus-Kreis) schwer verletzt worden. Der 44-Jährige hatte am Sonntag die Kontrolle über sein Quad verloren, sodass es von der Straße abkam und sich überschlug, wie die Polizei mitteilte. Der Mann und das Kind wurden demnach vom Fahrzeug geschleudert. Beide kamen in ein Krankenhaus, der Fahrer per Rettungshubschrauber. Noch ist laut Polizei unklar, was den Unfall auslöste.

