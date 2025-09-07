Abgestürzt ins Funkloch! Wie eine Kurstadt im Schwarzwald zur Digital-detox-Ort wurde

Hach, wie war das noch unkompliziert damals! Über die Grenze gefahren, noch kurz die Nachricht des Mobilfunkbetreibers registriert und dann das Handy beiseite gelegt, weil – Roaming-Gebühren sei dank – telefonieren im Ausland richtig teuer war. Im Hotel legte man das Handy in den Zimmersafe, kontrollierte bestenfalls mal ob sich daheim etwas getan hatte. In dieser guten, alten Zeit funktionierte Urlaub smartphone-instagram-whatsappfrei und ganz ohne ständige Handyfotos. Während man heute, wenn man das Smartphone für ein paar Tage lang beiseitelegen will, das im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis vorankündigen muss. Weil sonst, eh klar, die besorgte Nachfrage kommt: „Alles gut bei dir? Du meldest dich ja gar nicht!“

Am Anfang konnte das Ordnungsamt nicht mal mehr Knöllchen verteilen

Wenn man so will, ist Bad Wildbad im Nordschwarzwald der perfekte Ort für alle, die dringend mal offline gehen müssen. Nicht nur, weil das idyllische Örtchen mit seinen zehntausend Einwohnern mit Thermalbädern und Kurpark, Wander- und Mountainbikestrecken lockt, sondern vor allem, weil dort seit Wochen Funkstille herrscht. Ende Juni hat zuerst Vodafone und dann O2 seine Mobilfunkmasten auf dem Schornstein eines Fernheizwerks abgebaut – und es verpennt, Ersatz bereitzustellen. Seither müssen sich die Menschen dort nicht nur ständige Funkloch-Witze anhören, wie der Bürgermeister dem Spiegel sagte. Bürger und Verwaltung haben jede Menge Ärger. Das Ordnungsamt konnte anfangs nicht mal mehr Strafzettel ausstellen, weil diese digital verschickt werden.

Falls Sie jetzt denken: Noch ein Argument mehr für Digital-Detox im Schwarzwald – zumindest dieses Problem ist mittlerweile gelöst.