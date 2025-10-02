Anhänger mit Tiny House rollt nach Unfall über Autobahn

Nach einem Unfall auf der A7 bei Kaufungen (Kreis Kassel) ist ein abgekoppelter Anhänger mit einem Tiny House noch hunderte Meter auf dem linken Fahrstreifen weitergerollt. Ein 53-Jähriger aus Frankreich habe mit seinem Wagen und dem Hänger ein Auto überholen wollen, teilte die Polizei mit. In diesem Augenblick habe sich aus noch ungeklärten Gründen der Anhänger gelöst. Dieser sei gegen das Auto auf der rechten Fahrspur gestoßen und dieses dann in die Betonschutzplanke geprallt.

Der Anhänger samt dem Mini-Haus sei weitergerollt. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Durch den Unfall und die komplizierte Bergung des Anhängers sei es zu erheblichen Behinderungen und Staus gekommen. Nun soll ermittelt werden, warum sich der Hänger löste.