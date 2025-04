Charles bekommt Glas Nutella in Gold

Der britische König Charles III. hat bei seinem Italien-Besuch ein eher ungewöhnliches Geschenk bekommen: Das Oberhaupt des Vereinigten Königreichs, wo morgens das «Full English Breakfast» immer noch hoch im Kurs steht - also Spiegelei, Schinken, Bohnen und Tomate -, erhielt ein Glas Nutella.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ließ darauf den Namen «Carlo» in Gold drucken, also die italienische Variante von Charles, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Der Schoko-Nuss-Brotaufstrich gehört zu den großen Exportschlagern der italienischen Lebensmittelindustrie.

Charles und seine Ehefrau Camilla hatten Italien diese Woche vier Tage lang einen Staatsbesuch abgestattet. Inzwischen sind sie wieder in Großbritannien. Bei einem großen Festbankett entschuldigte sich der 76-Jährige in einer launigen Rede bei den Italienern für die eine oder andere Zubereitungsart italienischer Speisen in seiner Heimat. «Ich hoffe nur, dass Sie uns verzeihen, wenn wir gelegentlich Ihre wunderbare Küche verhunzen.»