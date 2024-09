Kaiserboa in den Weinbergen entdeckt

In den Weinbergen in Weinstadt ist eine exotische Schlange aufgetaucht. Ein Mann entdeckte die Kaiserboa am Donnerstag in der Nähe eines Weingutes im Stadtteil Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis), teilte die Polizei mit. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt hätten Beamte die ungiftige Würgeschlange in eine Zoohandlung gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier entweder ausgebüxt ist oder absichtlich in den Weinbergen ausgesetzt wurde. In freier Wildbahn leben Kaiserboas in Süd- und Mittelamerika.