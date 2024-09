Millionenschwerer Türstopper: Spektakuläre Geschichte eines Bernsteins

Das geheime Leben der Steine, es steckt voller Wunder und Möglichkeiten. Wie bitte? Ja, Gestein ist nicht gleich Gestein: Manche blubbern heiß aus dem Vulkan und brauchen erst mal eine Abkühlung. Andere verkrümeln sich zum feinen Sand am Pauschalreisestrand. Ein Kiesel piesackt im Wanderschuh den Schwächsten in der Nordic-Walking-Gruppe, ein Brocken gönnt sich eine Schönheitskur und lässt sich beim Bildhauer behämmern. Und der Stein, über den jetzt die Zeitung El Pais schreibt, hat sogar eine märchenhafte Geschichte ins Rollen gebracht.

Eine Frau aus Rumänien findet 3,5 Kilo schweren Bernstein

Das spanische Blatt berichtet: Es war einmal eine Frau, die lebte in einem grünen Dörflein bei Bukarest, in Rumänien. Da sie sehr findig war und der nächste Baumarkt so fern, machte sie sich eines Tages auf die Suche nach einem Türstopper für ihre Haustüre – und fand einen Stein. Einen dicken, braunen Brocken fischte sie aus dem nächsten Bach und trug ihn nach Hause, 3,5 Kilogramm war er schwer.

Jahre zogen ins Land, die Frau ging ein und aus durch die Tür und wurde steinalt in Frieden. Wobei, einmal brachen Diebe bei ihr ein, auf Raubzug nach Kostbarem. Ob sie über den Stein gestolpert sind?

Vielleicht ist der Türstopper 70 Millionen Jahre alt

Schließlich starb die Frau 1991 und vermachte Haus und Stein einem Verwandten. Und der wurde stutzig. Drei Jahrzehnte später gab er den Türstopper zu Experten und ließ ihn jetzt untersuchen: Stellt sich heraus, der Brocken ist vielleicht 70 Millionen Jahre alt. Und ein Bernstein. Einer der größten seiner Art und als Schmuckstein geschätzt eine Million Euro wert.

Der rumänische Staat hat den Stein inzwischen gekauft und zum Staatsschatz erklärt. Vielleicht liegt er jetzt eingesperrt in einer Vitrine und erinnert sich an seine Karriere als Türstopper. Träumt er, was noch alles aus ihm hätte werden können? Werden wird?