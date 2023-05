27 Menschen kommen in Peru bei Brand in Bergwerk um

Am Samstag erstickten 27 Bergleute bei einem Brand in einer Mine in der Provinz Condesuyos. Das berichtet die peruanische Zeitung La República.

Bei einem Brand in einem Bergwerk in Peru sind einem Bericht zufolge 27 Menschen ums Leben gekommen. Das meldete die peruanische Zeitung La República in der Nacht zu Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben.

Der Unfall ereignete sich am Samstag (Ortszeit) demnach in der Yanaquihua-Mine in der Provinz Condesuyos. Der Brand sei durch einen Kurzschluss verursacht worden. 27 Bergleute, die in der Mine arbeiteten, seien durch das Feuer erstickt. (dpa)

