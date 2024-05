Erneut Felssturz am Gardasee: Autofahrer hatten Glück

Ein großer Fels brach unterhalb des Monte Baldo auf die Uferstraße am Gardasee. Für Autofahrer hat das Unglück Auswirkungen.

Großes Glück hatte ein Autofahrer bei einem erneuten Felssturz auf einer der Uferstraßen entlang des Gardasees - er kam unbeschadet davon. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Allein im April 2024 sind bereits mehrere solcher Szenen auf den Strecken rund um den Gardasee zu sehen gewesen. Der "große Felsbrocken", wie die örtliche Polizeistelle "Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro" auf Facebook bekannt gab, landete mitten in der Nacht auf der Straße - und führt zu Verkehrsproblemen.

Felssturz am Gardasee: Brocken verfehlt Auto

Die Landschaft am Gardasee verändert sich zunehmend, etwaige Felsabgänge sind gerade in dieser Jahreszeit keine Seltenheit mehr. Im April ist es am Gardasee wie in Deutschland auch teilweise noch recht wechselhaft. Der See selbst hat übrigens im Schnitt 13,5 Grad Celsius.

Per Notruf, so berichtete die Polizei, sei in der Nacht vom 22. April eingegangen, dass es zu einem neuen Erdrutsch in Tempesta gekommen sei. Betroffen ein mal mehr: die Staatsstraße Gardesana orientale. In diesem Fall zwischen Torbole und Malcesine im Norden des Gardasees, unweit der Autofähre.

Bei Kilometer 91,9 sei kurz vor 23 Uhr ein Felsbrocken von etwa 1,5 Kubikmetern Größe heruntergestürzt. Die gute Nachricht: "Glücklicherweise gab es auch hier keine Verletzten."

Übrigens: Es gibt mehrere Stellen rund um den Gardasee, an denen Autofahrer besonders acht geben, unter anderem weil es dort zahlreiche Blitzer gibt.

Nach Felssturz: Autofahrer am Gardasee müssen Umweg nehmen

Die betroffene Straße musste zunächst komplett gesperrt werden. Erst im Laufe des Mittags konnte der Verkehr in wechselnder Einbahn wieder passiert werden, so die Polizei. Die beliebte Urlaubsregion kennt solche und ähnliche Vorfälle gut, immer wieder kommt es zu Felsstürzen, Unwetter und Überschwemmungen am Gardasee. Durch die Behinderung auf der Gardesana orientale mussten Autofahrer zeitweise einen Umweg nehmen.

Übrigens: Durch unfreiwillige Umwege kommt man am Gardasee schnell an ruhigen Orten vorbei. Wer nach dem Felssturz in Malcesine stecken blieb, war ganz in der Nähe des bekannten Sternerestaurants am Gardasee: dem Ristorante Vecchia Malcesine in der Ortsmitte.