Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt

In Nepal ist ein Passagierflugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. Über mögliche Opfer oder die Ursache des Absturzes ist bisher nichts bekannt.

In der nepalesischen Stadt Pokhara ist einem Medienbericht zufolge ein Passagierflugzeug abgestürzt. An Bord der Maschine der Fluggesellschaft Yeti Airlines seien 68 Passagiere und vier Crew-Mitglieder gewesen, berichtete die Zeitung Kathmandu Post unter Berufung auf einen Airline-Sprecher. Der Flieger verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara.

Videos und Fotos zeigen Rauchwolken am Unglücksort

Auf Videos und Fotos in sozialen Medien waren Rauchwolken am mutmaßlichen Ort des Absturzes zu sehen. Nähere Details, etwa zu möglichen Opfern oder der Absturzursache, waren zunächst nicht bekannt. Rund 300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien für Rettungsarbeiten vor Ort, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. (dpa)