Junge wird bei Sturz schwer verletzt

Ein 13-jähriger Junge ist in Wiesbaden aus dem 3. Stock eines Hauses gestürzt und schwer verletzt worden. «Es deutet alles auf einen Unfall hin», sagte eine Polizeisprecherin. Nach dem Unglück am Mittwochnachmittag sei der Junge in eine Klinik gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Lebensgefahr bestehe nicht. Der Unfall habe sich gegen 17.15 Uhr ereignet. Wie es genau dazu kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

