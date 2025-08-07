Icon Menü
Unglück in Wiesbaden: Junge wird bei Sturz schwer verletzt

Unglück in Wiesbaden

Junge wird bei Sturz schwer verletzt

Ein Kind stürzt aus dem 3. Stock eines Hauses. Wie es genau dazu kommen konnte, bleibt zunächst unklar.
Von dpa
    Nach dem Unglück am Mittwochnachmittag ist der Junge in eine Klinik gebracht worden. (Symbolbild)
    Nach dem Unglück am Mittwochnachmittag ist der Junge in eine Klinik gebracht worden. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein 13-jähriger Junge ist in Wiesbaden aus dem 3. Stock eines Hauses gestürzt und schwer verletzt worden. «Es deutet alles auf einen Unfall hin», sagte eine Polizeisprecherin. Nach dem Unglück am Mittwochnachmittag sei der Junge in eine Klinik gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.

    Lebensgefahr bestehe nicht. Der Unfall habe sich gegen 17.15 Uhr ereignet. Wie es genau dazu kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

