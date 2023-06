Nach dem Brand im Europa-Park Rust: Der Schaden geht in die Millionen

Einen Tag nach dem Feuer hat der Freizeitpark mit wenigen Einschränkungen geöffnet. Eine Halle müsse wieder aufgebaut werden, zwei Fahrgeschäfte sind beschädigt.

Schon kurz nach neun Uhr am Morgen hallt das Gekreische der Besucher aus den Achterbahnen über das Europa-Park-Gelände. Im "Don Quichotte", einem Restaurant im Themenbereich " Spanien" nahe des Haupteingangs, lassen sich einzelne Gäste zum Frühstück oder auf einen Kaffee nieder. Aus den Lautsprechern tönen Gitarren- und Mandolinenklänge, Besucher schlendern vorbei, sie sprechen deutsch, französisch, holländisch.

Alles wie immer – wäre da nicht der scharfe, beißende Brandgeruch, der sich in den Kaffeeduft mischt, sobald ein leichter Windhauch über das Gelände zieht. Er kommt von dem verkohlten Gebäudegerippe, das keine zehn Meter entfernt, genau gegenüber des Restaurants, hinter einem zwei Meter hohen, grünen Absperr-Bauzaun in die Luft ragt. Von dem Gebäude fehlt das Dach. Die Fassade mit den gelben Rundbögen ist nahezu unversehrt, an ihr hängt ein schmiedeeisernes Schild "Bazar". Das "z" ist geschmolzen, es hängt herunter.

Ein technischer Defekt als Ursache ist wahrscheinlich

Im Areal hinter dieser Fassade war am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Rund 25.000 Besucher waren nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt auf dem weitläufigen Gelände des Parks, als es gegen 16.50 Uhr in der "Yomi-Zauberwelt der Diamanten" mindestens einen lauten Knall gab, ein Feuer ausbrach und sich eine riesige schwarze Rauchwolke bildete. Ein Großaufgebot von bis zu 450 Einsatz- und Rettungskräften machte sich an die Brandbekämpfung, ein Teil des Geländes wurde evakuiert, zwei Stunden später hatten alle Besucher den Park verlassen. Polizei und Feuerwehr meldeten schnell, das Feuer sei unter Kontrolle, die Löscharbeiten aber dauerten bis in die Nacht an. Erste Bilanz: zwei leicht verletzte Feuerwehrleute, eine zerstörte Diamantenwelt, beschädigte Gebäude. Nach kriminalpolizeilichen Einschätzungen ist ein technischer Defekt als Ursache wahrscheinlich, die Untersuchungen dauern an. Nach Einschätzung von Parkchef Roland Mack geht der Schaden in die Millionen.

Brandexperten der Feuerwehr sind am frühen Morgen noch mit einem Kranwagen im Einsatz und begutachten den Schaden von oben, ab und zu wird Wasser auf ein Glutnest gespritzt. Besucher und Kameraleute der vielen Medienteams vor Ort, die einen Blick hinter den Bauzaun erhaschen wollen, werden freundlich, aber bestimmt, vom Sicherheitspersonal des Parks daran gehindert.

Im Europa-Park in Rust ist am Montag ein Brand ausgebrochen.

Europa-Park lässt Alpenexpress und Tiroler Wasserrutsche sperren

Dass hier ein Großbrand tobte und die ganze Nacht Einsatzkräfte von Feuerwehr und Parkpersonal im Einsatz waren, gearbeitet wurde, ist kaum zu glauben. Alle Spuren außerhalb des umlaufenden Absperrzauns sind beseitigt. Das Kopfsteinpflaster in den umliegenden Gassen um das Brandareal ist frisch abgespritzt, kein Ruß oder auch nur ein wenig Asche findet sich an Scheiben und auf Tischen und Bänken. Die angrenzende Hotelfassade ist völlig unbeschädigt.

Aufsteller weisen darauf hin, dass der Alpenexpress und die Tiroler Wasserrutsche sowie Teile der Bereiche "Österreich" und "Spanien" aufgrund des Brandes geschlossen bleiben. Sie müssen am frühen Morgen gedruckt worden sein. Freya Kölble aus Überlingen, die mit ihren drei kleinen Kindern für vier Tage den Park besucht, ist ein langjähriger Fan des Vergnügungsparks und lobt Organisation und Service hier. "Wir waren gestern schon wieder zurück auf dem Campinggelände, als meine Tochter einen Knall hörte. Kurz darauf gab es die Rauchwolke." Bis auf Brandgeruch bekam die Familie aber praktisch nichts mit von dem Einsatz. "Es ist schade, ich fand das hier mit den schönsten Bereich", bedauert Kölble. "Und den Kindern habe ich gestern noch gesagt: Wir können ja heute den Alpenexpress und die Wasserrutsche fahren."