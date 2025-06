Schwimmer ertrinkt in Badesee bei Kassel

In einem Badesee südlich von Kassel ist ein Mann ertrunken. Der 33-Jährige war am Sonntagabend beim Schwimmen im Stellbergsee untergegangen und nicht mehr aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte. Der See liegt in der Landschaft Söhre auf der Grenze zwischen dem Landkreis Kassel und dem Schwalm-Eder-Kreis.

Die Feuerwehr barg den Mann nach einer knappen Stunde. Versuche eines Notarztes, den 33-Jährigen wiederzubeleben, blieben ohne Erfolg. Die Polizei geht von einem Unglück aus.